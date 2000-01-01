Легенда русского рока Стас Намин и группа «Цветы» выступят в Латвии

Легенда русского рока Стас Намин и группа «Цветы» выступят 13 апреля в Доме Конгрессов, 14 апреля в Доме национальных обществ и 15 апреля в «Daugavpils teātris».

История одной из культовых действующих групп в истории современной мировой музыки освещённая запретами, признаниями, успехом и славой насчитывает 48 лет!

За эти годы группа не только стала музыкальным лидером , но и кузницей лучших исполнителей и композиторов, таких как – Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.

Сам Стас Намин - исполнитель, композитор, музыкальный продюсер - это легенда рок-музыки многих поколений, выросших на его музыке – в представлении не нуждается!

Результаты впечатляют: 6 пластинок - синглов, 11 виниловых альбомов, 3 двойных CD альбомов, 4 DVD альбомов и это далеко не весь перечень!

С 2000 года группа «Цветы» выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский – вокал и гитара; Валерий Диордица – вокал и клавиши; Александр Грецинин – вокал и бас - гитара; Юрий Вильнин – гитара. По мнению основателя и лидера группы Стаса Намина, это самый сильный состав за всю историю группы.

Группа «Цветы» - безусловный авангард российского лирического рока.

Концерт в Латвии - это возможность встретиться с этой легендарной группой, окунуться в великолепие живого звука и возможность вспомнить, как мечтали и влюблялись, встречались и прощались, теряли и обретали слушая: «Звёздочка моя ясная», «Юрмала», «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Рано прощаться», «Богатырская сила», «Мы желаем счастья вам!».

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss в Риге, Резекне и Даугавпилсе, а также онлайн.