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СМИ: Вокалист известной британской рок-группы The Who оглох

korrespondent.net
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Роджер Долтри | Фото: REUTERS/Scanpix

Основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри оглох. Об этом он заявил на одном из своих концертов, видеозапись которого опубликовал TMZ в четверг, 15 марта.

Он посоветовал юным рок-н-ролльщикам не повторять его ошибок и брать с собой «чертовы беруши» на выступления.

По словам Долтри, он сожалеет о том, что сам не знал этого в молодости.

По информации издания, музыкант использует специальные слуховые аппараты, а также научился читать по губам. Долтри планирует продолжать карьеру.

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