Концерт духовной музыки в Страстную пятницу

30 марта в Страстную пятницу в Домском соборе пройдет концерт «Stabat Mater. Pergolesi» для солистов, струнного квартета и орган-позитива. Произведение исполнят молодые музыканты, ученики и выпускники Латвийской музыкальной академии.

Кантата Джованни Батиста-Перголези — одна из вершин музыки барокко. Накануне Пасхи она прозвучит сначала в Доме единства в Даугавпилсе (26 марта), а затем в Риге. В концерте примут участие: победительница прошлогоднего конкурса талантов Инесе Галанте, сопрано Виктория Пакалниеце, меццосопрано, солистка ЛНО Ирма Паваре, Вероника Ринкуле (орган-позитив) и струнный квартет Латвийской музыкальной академии.