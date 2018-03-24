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ВИДЕО: Главный российский хитмейкер Feduk выступил в Риге

TVNET
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Фото: instagram.com

24 марта в рижском клубе First выступил один из главных российских хитмейкеров 2017 года певец Feduk (Федор Инсаров). Молодой музыкант и исполнитель серьезно занимается музыкой уже более пяти лет, но получил широкую известность только в прошлом году, благодаря совместной работе «Розовое вино» с другим российским хип-хоп исполнителем Элджеем. Трек стал самым популярным в ушедшем году по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», получив более 200 миллионов прослушиваний. Сейчас Feduk продолжает свой сольный творческий путь, набирая миллионы просмотров в Youtube и выпуская новые песни. Несмотря на то, что в Риге исполнитель выступил впервые, на протяжение всего концерта зал скандировал его песни наизусть. Смотрите, как это было!

#feduk #fedukonelove

Публикация от Liene (@neliene)

😌🔥#feduk

Публикация от 🌜moon child🌛 (@aaiivvaap)

#федукonelove

Публикация от Gleb Barkov (@glb_brkv)

#оффффигенныйвечер #моряк #федук #онелове ❤️🤩

Публикация от S A N I J A (@sanijabake)

Пусть это полежит здесь 💫 #feduk #fedukonelove

Публикация от Albert Idrisov (@idrisovalbert)

#Feduk #fedukone#fedukonelove #fedukriga #fedukfirst

Публикация от ♡ Ꮖ Ꭱ Ꮖ N Ꭺ ♡ (@irusja_kk)

Рига-Орига 🛳

Публикация от #FEDUK | #RNDM (@fedukone)

Недавно Feduk выступил на шоу «Вечерний Ургант» в качестве приглашенного артиста с сольной композицией «Хлопья летят наверх».

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