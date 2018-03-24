ВИДЕО: Главный российский хитмейкер Feduk выступил в Риге

24 марта в рижском клубе First выступил один из главных российских хитмейкеров 2017 года певец Feduk (Федор Инсаров). Молодой музыкант и исполнитель серьезно занимается музыкой уже более пяти лет, но получил широкую известность только в прошлом году, благодаря совместной работе «Розовое вино» с другим российским хип-хоп исполнителем Элджеем. Трек стал самым популярным в ушедшем году по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», получив более 200 миллионов прослушиваний. Сейчас Feduk продолжает свой сольный творческий путь, набирая миллионы просмотров в Youtube и выпуская новые песни. Несмотря на то, что в Риге исполнитель выступил впервые, на протяжение всего концерта зал скандировал его песни наизусть. Смотрите, как это было!