Tequilajazzz совершила в Риге акт ментального эксгибиционизма

Вечером в субботу, 24 марта, в рижском клубе Neverlate выступила популярная санкт-петербургская группа Tequilajazzz. Музыканты представили новую программу под названием «Тишина и волшебство». Программа оказалась акустической, более того, «Текила» решила включить в нее не только полюбившиеся всем хиты, но и лирические композиции, которые люди «обычно проматывают».

Tequilajazzz приехала к нам прямиком из Таллина, но, по словам лидера группы и бас-гитариста Евгения Федорова, эстонский концерт от рижского отличался - музыканты экспериментируют и решают, какие песни будут звучать, непосредственно перед каждым выступлением.

На суд латвийской публики «Текила» представила свои наиболее лирические композиции, однако рокеры периодически «срывались» в «Наливайю» и «Водку-мандарины».

Мероприятие проходило в довольно-таки семейной обстановке - этому способствовали и акустические инструменты, и небольшой размер зала, и спокойная музыка, и кружка с вином на комбике рядом с Федоровым. Он, кстати, признался в автобиографичности всех без исключения песен, а «Водка-мандарины» так и вовсе назвал «актом ментального эксгибиционизма».

Лидер группы с удовольствием общался с залом, отвечал на вопросы, рассказывал истории. К примеру, оказывается, песня «Тема прошлого лета» была написана всего в полутора часах езды от Риги - в десяти километрах от эстонского городка Пярну.

В итоге, два часа пролетели незаметно - поклонники танцевали, подпевали и периодически застывали на месте с полузакрытыми глазами. Употребление текилы - ритуал, употребление «Текилыджаззз» - тем более.

В прошлый раз Tequilajazzz приезжала в Ригу 9 лет назад. Затем группа распалась и лишь изредка собиралась для концертов. Однако Tequilajazzz жива. Это подтвердил и Женя Федоров, ответивший на вопрос о жизни команды троекратным «Да!»

Об этом говорит и тот факт, что группа записала новый альбом, который в данный момент сводится в студии. Ждать его можно уже в апреле, а значит, «Текила» действительно жива и еще, быть может, вернется в Ригу!