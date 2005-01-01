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Умерла первая победительница «Евровидения» Лиз Ассия

Newsru.com
Līza Asija | Фото: AFP

Умерла первая победительница «Евровидения» певица Лиз Ассия. Она скончалась в возрасте 94-х лет в субботу в больнице Цюриха Zollikerberg, передает ВВС.

Организаторы конкурса называют певицу "первой леди "Евровидения". Она выиграла конкурс 1956 года в Луганов с песней Refrain. В следующем году она заняла 8-е место, а в 1958-м - второе с песней Giorgio. После победы она поддерживала инициативу проведения европейского конкурса и достигла успеха на других сценах.

Лиз Ассия родилась в местечке Рапперсвиль на севере Швейцарии в 1924 году и начала свою артистическую карьеру как танцовщица, а затем стала выступать как певица.

В 2005 году Лиз выступила на юбилейном «Евровидении» в честь 50-летия этого конкурса.

В возрасте 87 лет она решила вновь поучаствовать к этом песенном соревновании от своей страны и выступила в 2012 и 2013 годах, однако безуспешно.


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