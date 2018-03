Умерла первая победительница «Евровидения» Лиз Ассия

Организаторы конкурса называют певицу "первой леди "Евровидения". Она выиграла конкурс 1956 года в Луганов с песней Refrain. В следующем году она заняла 8-е место, а в 1958-м - второе с песней Giorgio. После победы она поддерживала инициативу проведения европейского конкурса и достигла успеха на других сценах.

Lys Assia, the first winner of #Eurovision who passed away today, took part in the Contest three times. Here we remember her performances: https://t.co/8HGA74Srse @LysAssia pic.twitter.com/PN7JP7sF9G— Eurovision (@Eurovision) 24 марта 2018 г.