ФОТО: Рижане получили повышенную дозу Vitamin D от Монатика

24 марта в ночном клубе First МИР выступил популярный украинский певец Монатик, сообщает портал balticevents.info. В концертной программе музыкант исполнил все свои лучшие работы, среди которых Vitamin D, «То, от чего без ума», «Кружит», «Вечность» и многие другие хиты, а также презентовал абсолютно новые песни. Клуб был переполнен поклонниками. самозабвенно поющими его псени и танцующими в такт музыке. Напомним, что это уже второе выступление Монатика в Латвии, и оба концерта прошли с аншлагом.