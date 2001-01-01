В Риге выступит группа «Краски»

Группа «Краски» была создана в начале 2001 года. 17 ноября в Минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат: жёлтый альбом».

В период осень-весна 2001—2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта.

После успеха в Белоруссии, группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший Брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей: красный Альбом».

На концерте в Риге музыканты исполнят свои лучшие работы, такие как «Ты уже взрослый» , «Сегодня к маме я приехала домой», «Он не знает ничего» и многие другие песни.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.