Тимати презентует в «Дзинтари» новую программу «Поколение»

30 августа на сцене «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит главный российский рэпер Тимати. Он порадует латвийских поклонников новой программой «Поколение».

Тимати — компас золотой молодежи, воплощение звезд нового поколения – амбициозных, напористых, бескомпромиссных и при этом чрезвычайно обаятельных.

Сегодня Тимати — главный ньюсмейкер российской Hip-Hop и R'n'B сцены, один из самых востребованных исполнителей, чьи музыкальные проекты неизменно пользуются большим успехом, а песни моментально становятся хитами.

Целое поколение выросло вместе с ним на его песнях.

Именно этим слушателям Тимати и посвятит новую концертную программу.

Тимати - создатель империи Black Star, музыкальный продюсер, актер и бизнесмен. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Snoop Dogg, Busta Rhymes, Diddy и его группой Diddy - Dirty Money, Xzibit, Mario Winans, Fat Joe, EVE, Craig David, Timbaland и Flo Rida. Тимати является обладателем множества российских и мировых наград.

«Лучшая песня» и «Лучшее видео» (MUZ-TV), «Best Russian Artist» и «Best RnB Artist of Russia» ( World Music Awards) — вот лишь некоторые из них.

Тимати:

«На большой площадке есть возможность совместить творческий потенциал и новейшие технические возможности, а это все, что нужно настоящему артисту,

которому есть что показать своим зрителям как в музыкальном и визуальном плане, так и с точки зрения эмоциональной составляющей.

Большой сольный концерт – это лучшая на сегодняшний день возможность раскрыть самого себя перед слушателями, передать им свои эмоции и обменяться энергетикой!»