В Риге выступит певица Монеточка

Лиза из Екатеринбурга училась в 11 классе, готовилась к ЕГЭ и сочиняла простые и наивные песенки про друзяшек-одноклассников, Гошу Рубчинского и интернет, который молниеносно сделал ее знаменитой и заставил людей вдвое старше всерьез спорить о песнях Монеточки.

За считанные дни девушка взорвала Интернет своими песнями, которые она выкладывала в социальных сетях.

Сложно поверить, что всего два года назад екатеринбургская школьница Лиза выложила в сеть свои диктофонные записи с простыми, но ироничными песенками про мемы, сохраненные картинки, своих одноклассников.

Теперь за плечами 19-летней Лизы совместные работы с Noize MC и многими другими музыкантами, многочисленные выступления на фестивалях и сольные концерты.

Для концерта в Риге Лиза приготовила программу, в которую войдут не только известные и любимые песни, но и совсем новые работы.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.