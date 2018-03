Группа Arcade Fire летом даст концерт в Межапарке

6 августа в Зеленом театре Межапарка канадская супергруппа сыграет единственный концерт в Прибалтике в поддержку своего последнего альбома Everything Now. Билеты поступят в продажу 4 апреля в Biļešu Serviss.

За плечами у Arcade Fire - пять суперальбомов, заслуживших высокие оценки критики, несколько номинаций на премии Grammy и BRIT Awards, приз Grammy за лучший альбом года The Suburbs (2011), сотни стадионных концертов, лидерство в чартах США и других стран. Прошлогодний альбом коллектива Everything Now критики описывают как мелодичный и инди-роковый, «альтернативный до самых костей». Звучание в стиле электропоп и диско сочетается в нем с изобретательной лирикой и мощным социальным мессиджем.

Группа Arcade Fire была образована супругами Уином Батлером и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале. Команда исполняет экспериментальный рок с элементами пост-панка и барокко-попа. Наряду с традиционными инструментами музыканты используют аккордеон, арфу и струнные. Коллектив прославился также концертами-хэппенингами на улицах и в парках.