Впервые в Юрмале с сольным концертом выступит Макс Барских

Свое название шоу получило в честь сингла «Туманы» - самого популярного трека 2017 года по данным авторитетного сервиса TopHit.

«Я всегда мечтал создать большой спектакль для одного артиста. В этот раз мы покажем концептуальное шоу, в котором отобразим философию Макса. Концертный зал превратится в арт инсталляцию, где будет разыгран аудиовизуальный спектакль. Обещаю, это будет неповторимо», - рассказывает Бадоев о шоу «Туманы».

По итогам 2017 года, Макс Барских - самый гастролирующий и ротируемый на радиостанциях РФ и СНГ артист.

Хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах.

Макс Барских обладатель престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, МУЗ-ТВ, РУ ТВ, «Золотой граммофон», Русского радио, «Высшая лига» Нового радио.

В 2013 году сингл Макса Барских «Я Болею Тобой» / I Wanna Run стал официальным саундтрекомк рекламному ролику PEPSI.

На счету артиста сотрудничество с франко-канадской звездой Ларой Фабиан в рамках музыкального проекта «Мадемуазель Живаго» (режиссер Алан Бадоев, музыка Игоря Крутого).

Концерт в «Дзинтари» пройдет в рамках мирового тура, в который помимо стран Балтии, войдут США, Канада, Германия, Великобритания, страны СНГ и, конечно же, родная для певца Украина.