Раймонд Паулс: «В Москве за хит платят бешеные деньги. У нас же их взять не с кого!»

C маэстро Раймондом Паулсом, который войдет в жюри конкурса a Riga Jazz Stage, мы побеседовали о перспективах латвийской джазовой и популярной музыки на внутреннем и международном рынках.

- Современная музыкальная молодежь — она сильно отличается от музыкантов других поколений?

- Мы увлеклись джазом где-то в погребах, слушали пластинки, ловили по радио, официально к джазу относились плохо. Сегодня совсем другое время, все доступно, хочешь учиться, поезжай куда угодно, хоть в Америку, если есть деньги. Поэтому многим кажется, что стать музыкантом, хоть джазовым, хоть классическим, так легко! Но не всем хватает личного энтузиазма. Если не заниматься по 4-5 часов в день, ничего не получится. Хотя я уверен: акустическая музыка по-прежнему играет главную роль, несмотря на обилие электроники.

- Кто ваши любимые джазовые музыканты?

- Я с удовольствием слушаю джазовых классиков, в первую очередь пианистов: канадца Оскара Питерсона, американцев Эрролла Гарнера и Дюка Эллингтона.

- А свои записи вы слушаете?

- Нет, зачем. Но иногда мне друзья ставят. Однажды грузинский композитор Гия Канчели принес мне запись со словами: «Ты послушай». Я его спрашиваю, кто это играет. Он отвечает: «Ты!». В 60-е годы Гия приезжал в Ригу, ему надо было записать музыку к фильму, нашли меня. В то время мы еще весело жили. И запись сохранилась.

- В Латвии немало музыкальных фестивалей. Все ли они нужны?

- Важно, чтобы происходило какое-то движение, чтобы были фестивали разной музыки. Этим

мы можем привлечь к себе интерес. Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс «Новая волна», шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег.

- Как вам кажется, фестиваль Лаймы Вайкуле не сможет заменить «Новую Волну»?

- Нет, никогда.

- Вы подарили 12 песен молодой латвийской певице Кристине Праулине, записав с ней совместный альбом «Черный с белым». Чем объясняется такая щедрость?

- Это моя работа. Я за нее даже денег не спрашиваю. В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно, если понимают, что будет хит. Там дай бог как грабят. А у нас не с кого взять, я же Кристине не скажу «Дай мне денег!». Но Кристине молодец, в Америке выступила с большим успехом.

- Вам сейчас в Москве песни заказывают?

- Я давно отказался писать для них, я уже не понимаю, какая продукция сегодня нужна для коммерческих радиостанций. Это другой формат, там свои стандарты, песня длится 3 минуты, не свернешь ни направо, ни налево — и они на этом живут. Уже надоело все это слушать на концертах!

Я помню, когда из разных союзных республик к нам приезжали певцы: из Армении, из Грузии, с Украины, и каждый отличался чем-то своим. Сейчас же все под одну гребенку.

За все эти годы не нашли замены ни Пугачевой, ни Леонтьеву! Ну Лепс появился... Я не из тех, кто готов громко кричать, что раньше все было плохо. Не было. Было много хорошего — отличное музыкальное образование, прекрасные классические школы в Москве и Ленинграде. Жаль, что политика была дурацкая, все разбежались из страны.

- Кто вам кажется перспективным из молодых поп-музыкантов?

- Интарс Бусулис стал популярен. Я помню, как поначалу к нему отнеслись после первой «Новой Волны», спрашивали, что это за тип такой и кому он нужен. Теперь он среди русских звезд, но он должен быть очень осторожен. Я очень уважаю артистов из России, но там умеют заставить делать то, что нравится им. И это может повлиять на манеру исполнения… Интарс хорошо чувствует русский менталитет, пусть работает, желаем ему успехов! У нас ведь нет своего рынка. Есть только два выхода: или на Восток, или на Запад. На Западе лучше не показываться, но и Россия на нас криво смотрит. Когда политика начинает играть свою роль, запрещать российским звездам въезд в страну, это плохо. К сожалению, такое сейчас время. Ищем везде шпионов.

- Кто по-вашему мнению мог бы прийти на смену Интарсу Бусулису?

- Этого никто не знает. Я удивляюсь, что из маленькой Латвии вышли столько звезд классической музыки — и певцы, и дирижеры, имена которых гремят на весь мир. У Элины Гаранчи то премьера в Париже, то премьера в Нью-Йорке.

А в популярной музыке, если кто-то не свалится с неба, как чудо, боюсь, нам ничего не светит. Своей Мадонны или Леди Гаги мы вряд ли дождемся.

Именно поэтому надо свою политику строить, обращать внимание на фестивали, что-то делать. Я вот недавно узнал от знакомых из Европы, что в Латвии самый лучший интернет в мире. Германия близко не стоит. А ведь это наши молодые специалисты обеспечивают его работу.

Конкурс джазовой музыки Riga Jazz Stage пройдет в Риге с 4 по 7 апреля

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