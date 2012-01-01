ФОТО, ВИДЕО: Рок-группа «Слот» с аншлагом выступила в Риге

В минувшие выходные в рижском клубе Melnā Piektdiena выступила популярная российская рок-группа «Слот».

Если говорить о коллективе Слот, то нельзя не упомянуть вокалистку Дарию Ставрович (Нуки).

В составе группы она принимала участие в записи семи студийных альбомов, включая переиздание альбома «Две войны».

С 2012 года певица также работает над сольным проектом «Нуки», в рамках которого выпустила три студийных альбома. В 2016 году стала полуфиналисткой проекта «Голос».

Музыканты продемонстрировали зрителям максимум своего мастерства. Со сцены звучали любимые композиции, которые с каждой нотой заводили толпу все сильнее и сильнее.

Магия огней мобильных телефонов в темноте. Исполнение любимого хита «Мертвые звезды» вместе с залом и нескончаемые аплодисменты.

Все это было для счастливчиков, успевших купить билет на концерт.