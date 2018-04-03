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Metallica сыграла в Праге композицию Йожин з бажин

korrespondent.net
Metallica | Фото: AP/Scanpix

Концерт американского рок-коллектива прошел в столице Чехии 2 апреля этого года. Во время исполнения чешского хита музыкантам подпевал весь зал.

Легендарная американская группа Metallica 2 апреля дала концерт в Праге. В ходе выступления коллектив исполнил известный чешский хит Йожин з бажин (Jožin z bažin). Видео с исполнением было опубликовано в Twitter.

В видео показано, с каким энтузиазмом публика отреагировала на знакомую песню в исполнении американских музыкантов.

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