«Терем-квартет» выступит в Доме Конгрессов с юбилейной программой

14 апреля в Доме Конгрессов выступит легендарный «Терем-квартет» - ансамбль, который вот уже 30 лет является визитной карточкой Санкт-Петербурга – столь же узнаваемой, как Эрмитаж или Мариинский театр.

«Терем-квартет» – это потрясающие виртуозы, гении аранжировки, непревзойденные интерпретаторы, музыканты от бога.

Ироничные, глубокие, тонко чувствующие профессионалы, не снимающие с себя ответственности ни за единую ноту. Им удается невозможное – сочетать классическую и роковый драйв.

Эта четверка владеет особым талантом. Нравится вам Чайковский в кроссовер–аранжировке, или нет — совершенно не важно.

Оказавшись в музыкальном поле «Терем–квартета», все предложенное из их рук и сердец зpитель принимает с трепетом. Потому что перед ним - музыканты с большой буквы.

Сегодня без «Терем-квартета» не обходится практически ни одно знаковое событие планеты, будь то открытие Олимпийских игр, саммит «большой восьмерки» или кинофестиваль в Каннах.

Музыканты побывали с гастролями более, чем в 60 странах, на пяти континентах. Для них распахнуты лучшие залы мира: от московской консерватории до парижской Olimpia.

Им аплодировали королева Англии и принц Чарльз, Папа Римский и мать Тереза, мировые знаменитости и главы ведущих государств.

Но для этой четверки важна не статистика концертов и не лауреатские значки, а то количество оптимизма, грусти, юмора, доброты, которые вместе с их музыкой проникает в сердца слушателей.

В честь своего 30-летнего юбилея музыканты-виртуозы подготовили программу «Мировые хиты. От классики до рока».

Рижские зрители услышат известнейшие произведения различных музыкальных направлений в оригинальных авторских обработках. Со сцены прозвучат: Чайковский, Шуберт, Бизе, Гершвин, Пьяццолла, Боссо, Родригес, М.Таривердиев, Рота, Легран, Граппелли, Дашкевич, а также хиты из репертуара групп АBBА, Roxette и Ace of Base.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на www.bilesuserviss.lv.