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Медленные танцы с Владиславом Наставшевым

Русский TVNET
Фото: Эвия Трифанова/LETA

7 апреля режиссер и музыкант Владислав Наставшев вместе с группой Ezeri приглашают на вечер медленных танцев на вилле K. K. fon Stricka. Владислав исполнит любимые песни из собственных спектаклей, в том числе - из постановки «Плавающие - путешествующие».

Владислав Наставшев исполняет лиричные композиции, проникнутые ностальгией и настроением светлой грусти. Многие из них положены на стихи русского поэта Михаила Кузьмина, поэтому каждая песня превращается в полноценный рассказ.

Как обещает Владислав, публику ждет не просто концерт, а своеобразный опыт, ведь «танцы - это другой вид коммуникации, когда слова становятся лишними». Аккомпонировать вокалисту будет группа Ezeri, исполняющая экспериментальную музыку.

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