Классика, джаз и балканский рок-н-ролл: чем порадует фестиваль «Summertime 2018»

14-й международный музыкальный фестиваль «Summertime 2018 – приглашает Инесса Галанте», который пройдет с 9 по 15 августа под девизом «Классика, джаз и балканский рок-н-ролл», по традиции станет кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале. В этом году программа фестиваля приятно удивит постоянных гостей и наверняка привлечет новую публику. Мировые хиты прозвучат в неожиданном исполнении. Билеты на фестиваль уже появились в продаже.

Откроется фестиваль концертом выдающегося певца и композитора из Германии Тома Гейбеля, который исполнит песни из репертуара Фрэнка Синатры, некоторые из них - в дуэте с хозяйкой фестиваля Инессой Галанте. Том Гейбель мастерски воспроизводит романтическую манеру пения Синатры и признан одним из лучших в своем жанре. Во второй вечер гости услышат рок-хиты культовых групп Nirvana, Queen и Led Zeppelin в исполнении пианиста Даниила Крамера и джазового квартета Антона Румянцева. Ценителям академической музыки адресован концерт в Малом зале Дзинтари, программа которого уже покорила нобелевских лауреатов в Стокгольме.

Гвоздем фестиваля станет концерт короля балканской музыки Горана Бреговича. А традиционный гала-концерт соберет на одной сцене латвийских и зарубежных звезд и молодых талантов.

Концерт обаятельного итальянского певца Джованни Кастелло станет открытием для латвийской публики. Покоритель женских сердец в неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты и баллады от Карузо до Челентано. Завершится фестиваль 15 августа выступлением Trio Paris Royale и его выдающегося солиста - скрипача-вундеркинда из Германии Baptiste Pawlik, выступавшего с Селин Дион, Робби Уильямсом, а также сыгравшего на прощальном концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане.