Определились лауреаты конкурса «Riga Jazz Stage»

Международный конкурс «Riga Jazz Stage 2018» назвал лауреатов. В категории «джазовый вокал» победила певица Кристина Ковалева из России. Обладателем первого места в категории «джазовый бас» стала Кайса Маенсиву из Финляднии.

Певица Кристина Ковалева получила также специальный приз маэстро Раймонда Паулса. Второе место в конкурсе вокалистов заняла француженка Камилла Барбилон, третье - Рута Дудума из Латвии.

FOTO: Jānis Porietis

Помимо финки Кайса Маенсиву, получившей в награду бас-гитару Fender American Professional в тройку лауреатов в категории «джазовый бас» вошли: Янис Рубикс из Латвии и Микеланджело Скандрольо из Италии.

Победители получили денежные призы в размере 1500 EUR, обладатели второго и третьего мест - по 1000 и 700 EUR соответственно.

FOTO: Jānis Porietis

Приз зрительских симпатий достался Виктории Антон с Украины.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 65 музыкантов из 22 стран.