«Мы все — золото»: Кайли Миноуг выпустила новый альбом Golden

Поп-дива Кайли Миноуг выпустила новый альбом под названием Golden. На обложке диска она предстала в образе кантри-певицы. «Наслаждайтесь и никогда не забывайте, что мы все — золото!» — напутствовала поклонников звезда в своем инстаграме. Презентация диска состоялась в прошлый уик-энд в Лондоне. Певица предстала перед поклонниками в эффектном золотистом кимоно и золотых туфлях.

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Golden - четырнадцатая студийная пластинка Миноуг и один из самых личных альбомов за ее карьеру, певица выступила соавтором всех 16-ти песен. На сочинение музыки Миноуг вдохновила поездка в кантри-столицу США, город Нэшвилл.

Соавторами текстов стали британец Стив МакЭван, написавший кантри-хиты для Кита Урбана, Кенни Чесни и Кэрри Андервуда, и британка Эми Уэйд, известная успешным сотрудничеством с Эдом Шираном. Работой над Golden руководил африкано-германский продюсер Скай Адамс. В записи поучаствовали музыканты: Джесси Фращуа, Эг Уайт, Джон Грин, Бифф Стэннард, Самуэль Диксон, Дэнни Шах, Линдсей Раймс и Джек Саворетти.

В начале года поп-дива выпустила клип на первый сингл с альбома — Dancing, а в марте — видео на композицию Stop Me From Falling.