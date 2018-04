Эстония и Литва в этом году на «Евровидении» удивят всех

Стоит отметить, что

в этом году на «Евровидении» будут представлены, пожалуй, все возможные музыкальные жанры: классика, R'n'B, рэгги, фольклор, рок, соул, поп и многие другие.

Литовская исполнительница Ieva Zasimauskaitė представила лиричную и романтическую композицию When We're Old, которую многие слушатели назвали магической и способной завоевать миллионы сердец своей красотой.

Эстонская певица Elina Nechayeva, в свою очередь, поразила вокальными возможностями, исполнив композицию La Forza. Многие зрители сравнили этот номер со знаменитой арией Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент».

Азербайджан

Исландия

Албания

Бельгия

Чехия

Израиль

Беларусь

Болгария

Македония

Хорватия

Австрия

Греция

Кипр

Финляндия

Армения

Швейцария

Ирландия

Напомним, представительница Латвии Лаура Ризотто выступит во втором полуфинале «Евровидения» 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.

Кроме 20 стран-участниц, прошедших полуфиналы, в супер-финале выступят также Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Великобритания.

Стоит отметить, что букмекеры единогласно предрекают победу израильской певице Netta с композицией TOY.