Гитарист-виртуоз Дидюля выступит в Дзинтари с новой программой

«Каждый наш приезд всегда отмечен какими-то новыми музыкальными и режиссерскими открытиями. Этим летом мы привозим расширенный музыкальный состав – струнный квинтет, состоящий из очаровательных девушек, играющих на скрипках, альтах и виолончели, придающих нашему звучанию особую магию и колорит, и позволяющих с максимальной полнотой раскрыть мелодизм гитарных тем. Присутствие квинтета удивительным образом украсило наш звук, и мы расширили палитру своего репертуара. Симфонизм, который был присущ нашим композициям, стал сейчас еще более осязаемым и убедительным», – рассказал лидер группы, композитор, продюсер и гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. Слушателей ждут мелодичные композиции в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж.

С 2014 года в концертных программах группы активно участвует талантливая артистка EVГЕНИКА, которая славится необычным вокалом и чувственной энергетикой. «Когда в программе присутствует вокал без слов, но с интуитивно понятными посылами – это очень здорово, потому что разнохарактерные тембры и звуки очень красиво вплетаются в канву музыки, так что EVГЕНИКА в этот раз своим голосом украсит наш концерт», – рассказывает Дидюля.

В программу концерта войдут и хиты: прозвучат композиции «Полет на Меркурий», «Арабика», «Фламенко».

«Музыка обладает мощнейшей энергетикой и позитивным посылом», – отмечает Дидюля, – «Я сам на себе это все испытал, поэтому верю, что музыка удивительным образом лечит и возрождает человека, реанимирует его из сложнейших жизненных ситуаций. Но я не трублю об этом на каждом углу. Об этом нужно говорить тихо и бережно», – полагает музыкант.

Билеты можно приобрести в сети Bilešuserviss.