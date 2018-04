Умер автор хитов Киркорова Тончо Русев

Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии- не стало Великого Болгарского композитора- ТОНЧО РУСЕВА , он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-«Синдбад-Мореход», о котором мы недавно вспоминали в программе посвящённой Илье Резнику у @maxgalkinru ”СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ», «Днем и Ночью», дуэт с Ани Лорак «Спроси у моря», и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году- «ТЫ ТЫ ТЫ»!!!! Спасибо , дорогой ТОНЧО!!! Не верится... ещё же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии,в сентябре 2017 ... и вот.... думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз...? Нет... Усни с миром...... память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно...🎼 Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет... Очень правильно сказали мои болгарские поклонники : «Днес е много тъжен ден...Всички, които следят моето творчество знаят каква част в него и в живота Ми като приятел и педагог заемаше Великият Тончо Русев. Днес той премина отвъд границата, която разделя нашия и Другия, По-добрия свят. Този безкрайно талантлив човек, с излъчване на доброта и достойнство постигна своята НЕЗАБРАВА чрез музиката си! Вярвам, че ще продължавам аз да свързвам с красотата, която той остави след себе си като никога няма да престана да изпълнявам Вечните му песни!» #тончорусев #загуба #память #великийкомпозитор #болгария #тытыты @fkirkorovbulgaria

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Apr 10, 2018 at 12:25pm PDT