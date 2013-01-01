Группы «Bon Jovi», «Dire Straits» и певица Нина Симон вошли в Зал славы рок-н-ролла

В минувшую субботу в Зал славы рок-н-ролла вошли американские рок-группы «Bon Jovi» и «The Cars» и британские рок-команды «Dire Straits» и «The Moody Blues», посмертно этой чести удостоились легенда соул-музыки Нина Симон и госпел-дива Сестра Розетта Тарп.

33-я торжественная церемония прошла в субботу в Public Auditorium в Кливленде.

Во время церемонии на сцене к группе «Bon Jovi» присоединился гитарист Ричи Самбора, покинувший коллектив в 2013 году. Объединив усилия, музыканты исполнили хиты «You Give Love a Bad Name» и «It's My Life».

Лидеры прогрессив-рока «The Moody Blues» порадовали поклонников композицией «Your Wildest Dreams», а нововолновая группа «The Cars» исполнила хит «Just What I Needed».

Зал славы рок-н-ролла был основан в Кливленде в 1983 году. Решение о том, кто из музыкантов достоин войти в него, принимается по итогам интернет-голосования и опросам около 600 экспертов музыкальной индустрии.