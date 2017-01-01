Rag’n’Bone Man: британская соул-звезда споет в Риге

Музыкант посетит Ригу в рамках мирового турне «Grande Reserve Tour» и исполнит композиции со своего дебютного платинового альбома «Human». 2017 год стал суперудачным для исполнителя Rag’n’Bone Man. Его первый же сингл «Human» поднялся на вершины европейских чартов и вошел в топ iTunes в более, чем 40 странах. А дебютный альбом музыканта стал самым быстро раскупаемым в категории соло-альбомов, записанных мужчинами. «Современный и одновременно классический альбом соединил блюз, хип-хоп и винтажное звучание поп-музыки», - пишет о диске престижное издание NME.

На разогреве выступит многонациональное музыкальное объединение Alberta Cross.