Джамала вышла в свет после родов

Ставшая менее месяца назад мамой Джамала вернулась к работе. Победительница Евровидения Джамала родила сына менее месяца назад, 27 марта. Но она не собирается в декрет и уже приступила к работе на телевидении.

Новоиспеченная мама поделилась с поклонниками фотографиями с весенней прогулки.

На снимках сама Джамала в легком шифоновом голубом платье с принтом «в синююзвездочку». Вместе с певицей прогуливались ее муж и новорожденный сын. Отец носит ребенка в специальной «кенгурушке».

Немного позже Джамала опубликовала несколько снимков рабочего процесса. Певица приступила к сьемкам «Голос країни".

Певица подписала один из снимков так: «Прогулка всей семьей после репетиции «Голоса країни«. Моя семья всегда меня поддерживает!»