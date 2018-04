Объявлена программа фестиваля «Summertime 2018 – приглашает Инесса Галанте»

C 9 по 12 и c 14 по 15 августа под эгидой «Классика, джаз и балканский рок-н-ролл» пройдет уже четырнадцатый международный музыкальный фестиваль «Summertime 2018 – приглашает Инесса Галанте». Этим летом на одной сцене соберутся выдающиеся латвийские и зарубежные исполнители джаза и нью-джаза, фольклора и рока, балканской музыки и академического вокала, приглашённые патронессой фестиваля Инессой Галанте.

В этом году в рамках фестиваля «Summertime — приглашает Инесса Галанте» выступят как новые для латвийской публики артисты, так и уже полюбившиеся музыканты высочайшего класса.

По случаю открытия фестиваля именитый певец и композитор из Германии Том Гейбель исполнит песни из репертуара легендарного американского исполнителя Фрэнка Синатры,

некоторые - в дуэте с хозяйкой фестиваля Инессой Галанте.

Том Гейбель FOTO: пресс-фото

На концерте прозвучат такие мировые хиты, как «New York, New York», «Fly Me to the Moon», «My Way» и другие.

Во второй день «Summertime» феноменальный пианист Даниил Крамер, который приедет на фестивале по многочисленным просьбам слушателей совместно с джазовым виртуозом Андреем Румянцевым, представив публике уникальные музыкальные рок-программы «Nirvana», «Queen» и «Led Zeppelin».

Даниил Крамер FOTO: пресс-фото

С первых минут музыканты восхищают публику не только филигранной техникой и эмоциональностью исполнения, но и невероятной личной харизмой и шармом.





Ценители академической музыки по достоинству оценят концерт третьего дня фестиваля, когда в Малом зале к/з Дзинтари с программой, которая уже покорила нобелевских лауреатов в Стокгольме, выступит известная во всем мире своей удивительной техникой пиано, обладательница одного из лучших в мире сопрано Инесса Галанте с мастером фортепианной игры и многолетним другом по сцене Александром Шмальцем.

Сразу же после этого концерта, не покидая к/з Дзинтари, в Большом зале зрители смогут насладиться выступлением музыканта мировой величины - Горана Бреговича.

На концерте прозвучат зажигательные балканские и цыганские мелодии, дополненные звучанием духовых музыкальных инструментов.

Горан Брегович FOTO: пресс-фото

Не обойдется и без традиционного гала-концерта, на котором у слушателей будет уникальная возможность услышать звёздный состав исполнителей, в числе которых яркий и харизматичный итальянский исполнитель, обладатель чарующего голоса Джованни Кастелло, который выступит в рамках фестиваля с сольным концертом 14 августа; несравненная меццо-сопрано Олеся Петрова, контр-тенор Сергей Егерс, который в этом году стал обладателем почетной награды ордена трех звезд, а также музыкальный коллектив Tenoru Trio, в состав которого вошли солисты Латвийской национальной оперы, заслужившие признание как профессиональных музыкальных критиков, так и публики.



Открытием для латвийской публики станет концерт популярного итальянского певца Джованни Кастелло «Viva Italia!».

Покоритель женских сердец и любимец публики во всем мире в своей неповторимой манере исполнит известные итальянские хиты и баллады от Карузо до Челентано.

Завершится фестиваль 15 августа выступлением легендарного Trio Paris Royale и его выдающегося солиста - скрипача-вундеркинда из Германии Baptiste Pawlik, выступавшего с Селин Дион, Робби Вильямсом, а также сыгравшего на прощальном концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в самом Ватикане.



Инесса Галанте, хозяйка фестиваля «Summertime»:

«Каждый «Summertime» для меня – это праздник души и музыки. Уже на протяжении 14 лет нам вместе удаётся совершенствовать фестиваль, знакомить латвийскую публику с творчеством исполнителей мировой величины, сохраняя при этом главные традиции фестиваля - неизменно высокие стандарты музыкального качества, а также доброжелательную атмосферу, где и артисты, и слушатели являются желанными гостями».



Билеты на фестиваль «Summertime – приглашает Инесса Галанте» доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.