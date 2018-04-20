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СМИ называют причины, из-за которых мог скончаться диджей Avicii

Русский TVNET
Avicii в январе 2018 года. | Фото: Reuters/Scanpix

Внезапная смерть 28-летнего диджея Avicii поразила многих музыкантов и поклонников исполнителя. СМИ гадают, что могло стать причиной его кончины.

Как мы уже сообщали, 28-летний шведский артист Тим Берлинг, известный под артистическим именем Авичи (Avicii), был найден мертвым в оманском городе Маскат в пятницу, 20 апреля, днем по местному времени. Несколько дней назад он был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом «Avicii (01)», выпущенный в прошлом году.

Многие музыканты выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Так грустно и трагично. Прощай, дорогой Тим», — написала Madonna в своем Instagram.

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. 💙 Gone too Soon. #avicii

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«Не хватит слов, чтобы описать, как я себя чувствую сейчас. Я буду скучать по тебе, брат!» - добавил коллега по цеху Tiesto.

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother ❤️

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«Опустошен известием об уходе Avicii. Работа с ним была одним из моих любимых моментов сотрудничества. Слишком молодой. Мир был счастливее и полнее с его присутствием и искусством», — говорится в социальных сетях группы Imagine Dragons.

Тем временем мировые СМИ гадают, что могло спать причиной внезапной кончины молодого исполнителя. Среди них называют острый панкреатит из-за злоупотребления спиртным, который был диагностирован у диджея 6 лет назад.

4 года назад Avicii перенес операции по удалению аппендикса и желчного пузыря. 2 года назад в интервью он рассказывал, что испытывает тяжелую психологическую нагрузку из-за своего успеха.

При этом Daily Mail отмечает, что в Омане, где выступал и позже скончался исполнитель, он выглядел счастливым.

Официальной информации о причине смерти пока нет.

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