Рижане станцуют под чувственный диско-поп группы «АлоэВера»

10 мая в 20.00 в Риге выступит российская группа «АлоэВера». Это уже будет вторая встреча музыкантов с рижской публикой и пройдет она на той же площадке - сцене под открытым небом квартала улицы Калнциема (Kalnciema 35). Вход свободный.

О Риге у солистки «АлоэВера» Веры Мусаелян остались самые радужные впечатления. «Ровно год назад мы впервые приехали в Ригу с концертом. Мне говорили: «Рига не танцует». То ли эти советчики мне нагло врали, то ли они были в какой-то другой Риге. Весенняя Рига создана для танцев и любви. Весной рижане поддаются музыке и хорошему настроения без долгих раздумий. Мы ждали возвращения. Мы хотели бы начать нашу вторую встречу там, где простились в прошлый раз: там, где были объятия, свободные движения, молодость, беззаботность и музыка».

Музыка «АлоэВера» - диско-поп с чувственной женской лирикой, подходящий для раскрепощения, драйва и танцев.

Группа исполняет композиции на русском языке с ироничными текстами под энергичные ритмы. Группа образовалась в 2011 году в Екатеринбурге. В 2012 коллектив уехал в Москву влюблять столицу в уральский говор и внедрять электронное звучание в массы.

Достижения группы за семь лет существования впечатляют: «АлоэВера» выпустили 5 альбомов, сняли 5 клипов, записали песню с Земфирой и американцами Brazzaville, выступили в эфире «Вечернего Урганта», телеканала «Дождь» и «Нашего Радио», вошли в топ лучших женских песен года по версии журнала «Русский репортер», несколько раз объездили Россию с гастролями и стали хедлайнерами множества крупных музыкальных фестивалей.

Предварит концерт «АлоэВера» выступление молодых латвийских музыкантов - виртуозов танго-музыки из группы «Tangoriginales». Прозвучат произведения легендарных мастеров танго - Оскара Строка и Астора Пьяццоллы.

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