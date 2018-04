Не только Малкович: в цикле «Балтийские музыкальные сезоны» выступят звезды мировой величины

Как мы уже писали, откроет летний сезон 16 июня концерт известного американского актера Джона Малковича. Двукратный номинант на премию «Оскар», обладатель множества наград в области киноискусства, Малкович представит на сцене зала «Дзинтари» главу из романа популярного аргентинского писателя Эрнесто Сабато «О героях и могилах» («On heroes and tombs») «Сообщение о слепых» («Report on the Blind») под музыку концерта Альфреда Шнитке для фортепиано с оркестром. В качестве солистки выступит известная пианистка Анастасия Теренкова. Программа будет переведена на латышский и русский языки.

20-го июня в Юрмале в рамках «Балтийских музыкальных сезонов» состоится концерт знаменитого Венского филармонического оркестра (дирижер – Рафаэль Пайар) с участием одной из лучших меццо-сопрано мира Элины Гаранчи.

4 июля на сцену «Дзинтари» выйдет любимец публики, пианист Денис Мацуев. Как всегда, зрителей ожидают невероятные эмоции, высочайшее качество игры и приятные сюрпризы.

12 июля пройдет юбилейный концерт одного из самых известных уроженцев Риги, потрясающего виолончелиста Миши Майского. В этом году музыканту исполнилось 70 лет. На сцене в Юрмале он выступит вместе с камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Солисты – Миша Майский, Лили Майская и Саша Майский.

8 августа в «Дзинтари» выступит легендарный дирижер, музыкальный директор Королевского Ковент-Гардена, обладатель многочисленных международных наград, включая Gramophone и Classical BRIT Awards Антонио Паппано. Аккомпанировать Маэстро будет Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия (Италия).

За годы своей карьеры Паппано, начинавший как ассистент великого Даниэля Баренбойма, дирижировал практически всеми сильнейшими оркестрами мира на самых известных концертных площадках.

8 сентября завершит летний сезон концерт «золотого мальчика» современной оперы Хуана Диего Флореса. Критики считают перуанца одним из лучших лирических теноров мира. В 2012 году в Вене ему было присвоено звание каммерзенгера (одно из самых почетных в области классической музыки). В разное время его удостаивались Анна Нетребко, Монсеррат Кабалье, Рене Папе и другие.

Билеты на мероприятия «Балтийских музыкальных сезонов» доступны в сети Bilesu Paradize и в кассах зала «Дзинтари».