Не пропустите! Сегодня «Prāta Vētra» представит новый альбом в т/ц Spice

Презентация нового диска группы «Prāta Vētra» «Par to zēnu, kas sit skārda bungas» пройдет сегодня в 18.00 у инфоцентра т/ц Spice. Гости мини-концерта первыми смогут услышать композиции с альбома за день до его официального релиза.

Английская версия того же альбома «Wonderful Day» с сегодняшнего дня доступна для прослушивания в социальной сети Одноклассники в разделе «Музыка». Прослушать тринадцатый диск группы можно на любом устройстве и в официальной группе #BrainStorm в ОК! Сегодня в 19.00 новые песни прозвучат в живом исполнении BrainStorm в эфире онлайн-шоу Одноклассников «ОК на связи».

Прослушать альбом можно здесь: