Рок-звезда Брайан Адамс едет в Ригу с концертом

3 мая в Арене Рига выступит знаменитый канадский рок-музыкант Брайан Адамс. Артист посетит Ригу вместе с группой в рамках турне в поддержку последнего альбома «Ultimate». На концерте прозвучат и новые песни, и всеми любимые хиты.

Концерты Брайана Адамса славятся безудержной энергией и эмоциональной мощью. В основе формулы успеха музыканта - отличные мелодии, фирменный хрипловатый вокал и неподдельный артистизм.

Последний альбом Брайана Адамса «Ultimate» - коллекция самых известных его хитов, дополненная несколькими новыми композициями. Подбор композиций сам артист прокомментировал так: «Я был ограничен временем, поэтому отобрал песни, которые я обычно исполняю на каждом концерте. Так же я захотел, чтобы в коллекции были песни, которые раньше люди не слышали».

За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Адамс выпустил 13 студийных альбомов и несколько концертных дисков. Впервые он попал на верхние строчки хит-парадов США и Великобритании в 1985 году с песней «Heaven». В 1990-е музыкант переключился на исполнение лирических баллад, его композиции украсили саундтреки фильмов «Робин Гуд: Принц воров», «Три мушкетера», «Дон Жуан де Марко».

Музыка Брайна Адамса прозвучала в 42 фильмах. Многие хиты были записаны в тандеме с другими исполнителями: с Барброй Стрейзанд («I Finally Found Someone»), с Melanie C из Spice Girls («When You’re Gone») и танцевальным проектом Chicane («Don’t Give Up»).

На концертах музыкант часто приглашает на сцену девушек, желающих спеть с ним дуэтом. Брайан Адамс получил признание и как фотограф, он специализируется на жанре портретной и фэшн-фотографии, выставки его работ проходят по всему миру.