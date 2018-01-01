Букмекеры спрогнозировали финалистов «Евровидения-2018». В Сети были опубликованы таблицы с участниками двух полуфиналов песенного конкурса. Вверху расположены те артисты, шансы которых попасть в финал наиболее велики. Об этом пишет Styler.

Так, среди участников первого полуфинала в первую десятку вошли представители Израиля, Чехии, Болгарии, Эстонии, Греции, Кипра, Бельгии, Австрии, Армении, Финляндии.

FOTO: скриншот

Во втором полуфинале в ТОП-10 вошли Австралия, Швеция, Норвегия, Украина, Нидерланды, Польша, Дания, Молодва, Россия, Венгрия.

FOTO: Скриншот eurovisionworld.com

Известно, что «Евровидение-2018» будет проходить в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая этого года.

Напомним, Латвию на «Евровидении» в этом году будет бразильянка с латвийскими корнями Лаура Ризотто с песней «Funny Girl».