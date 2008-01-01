В Ригу возвращается Infected Rain

9 мая в рамках очередного европейского тура в клубе Melnā Piektdiena выступит группа из Молдовы Infected Rain. Коллектив, прежде всего, запоминается благодаря вокалистке Елены Катараги (Scissorhands), которая лидирует в топах среди самых привлекательных рок-вокалисток нашего времени. Разогревать Infected Rain будут рижские группы Leenlake и Theatrum.

Коллектив Infected Rain образовался в 2008 году в Кишиневе, дебютировав на концерте, посвященном творчеству культовой группы Slayer.

Базой успешного старта послужил релиз дебютного демо, состоящего из трех песен, активная концертная деятельность на родине и за ее пределами, а также участие в крупном рок-фестивале Red Alert 2008 в Крыму.

На сегодняшний день Infected Rain выпустили EP, три полноформатных альбома — Asylum (2011), Embrace Eternity (2014) и 86 (2017), а также двенадцать видеоклипов.

В альбом 86 вошли четыре сингла: Serendipity, Intoxicating, Mold и Fool The Gravity, на которые были выпущены одноименные видеоклипы.

Группа выступала на одной сцене с такими монстрами как Obituary, Bahemoth, Sodom, Katatonia, The Agobist, а также принимала участие во многих фестивалях, таких как Metal Heads' Mission, RockHausen, Fuckin'FuckFest 3, BigUp! Urban Fest, FajtFest, Maraton Festival, ROUTE68 SUMMERFEST, Rockstadt Extreme Fest 2014, Brutal Assaults и многих других.

Начало концерта в 20.00, клуб открыт с 19.00.

Билеты на концерт можно приобрести на портале www.ticketshop.lv.