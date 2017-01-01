СМИ назвали худшего рок-музыканта в истории

Портал Vulture составил рейтинг из музыкантов, которые были включены в Зал славы рок-н-ролла. Аутсайдером перечня оказался американский рок-исполнитель Джон Бон Джови и его группа Bon Jovi.

Критики отметили, что за 30 лет существования коллектива он не выпустил ни одного настоящего хита. При этом бунтарский стиль группы эксперты охарактеризовали, как претенциозный и фальшивый.

На второй позиции оказалась группа Queen, которую назвали «самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки».

Специалисты отметили, что слава Queen быстро прошла, а интерес вспыхнул с новой силой лишь после смерти фронтмена Фредди Меркьюри.

Третью позицию рейтинга занимает группа Journey,

которая была создана в 1973 году.

В то же время лидировал в рейтинге музыкант Чак Берри, которого назвали основателем рока. Он скончался в 2017 году в возрасте 90 лет.

Далее в ТОП-10 вошли The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana, певец Бадди Холли и блюзмен Мадди Уотерс.