Варум и Агутин споют на одной сцене

8 мая в Арене Рига состоится концерт самой известной пары российской эстрады. Звездный дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум представит публике новую концертную программу.

Анжелика и Леонид - одна из самых стабильных пар российского шоу-бизнеса. 20 лет вместе на сцене и в жизни - это вам не шуточки!

Несмотря на активную гастрольную деятельность, артисты регулярно радуют поклонников новинками. Недавно Агутин выпустил клип на песню «Самба», а Варум - клип на композицию «Девочки умеют».

Где бы не выступали артисты, их совместные концерты проходят на ура. Когда они исполняют свои классические композиции «Как не думать о тебе» и «Быть частью твоего» в зале зажигаются тысячи огней.

В новой программе танцевальные диско-хиты в электронном звучании будут чередоваться с «живой» музыкой в сопровождении группы «Эсперанто». В концерте примет участие шоу-балет Анжелики Варум «Лебеди Funk».