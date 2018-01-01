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«Евровидение-2018»: букмекеры обновили список фаворитов

korrespondent.net
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Миколас Джозеф | Фото: REUTERS/Scanpix

Букмекеры обнародовали новые прогнозы касательно фаворитов «Евровидения-2018». На первой позиции по-прежнему остается представительница Израиля Нетта Барзилай.

К настоящему моменту клип исполнительницы собрал почти миллион просмотров, а саму певицу называют «новым секретным оружием Израиля».

На второй позиции идут представители Болгарии - группа Еquinox с песней Bones.

Тройку лидеров замыкает чешский исполнитель Миколас Джозеф с композицией Lie to Me.

Что касается представительницы Латвии Лауры Ризотто, после первых репетиций букмекеры включили ее в список финалистов на 10-ой позиции, что означает большие шансы на попадание в финал конкурса.

Исходя из обновленных данных, в 10-ку лидеров вошли такие страны, как Израиль, Эстония, Чехия, Болгария, Австралия, Швеция, Бельгия, Норвегия, Франция и Греция.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.

Первый полуфинал состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал конкурса назначен на 12 мая.

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