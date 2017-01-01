Автор хита «Медуза» Matrang представил новый гипнотический трек

22-летний музыкант из Владикавказа Алан Хадзарагов, более известный как Matrang, в конце 2017 года покорил русскоязычную аудиторию своей песней «Медуза», которая, без преувеличения, стала одной из самых популярных композиций года. На днях музыкант представил новый трек с атмосферным видеорядом.

Подопечный российского звукозаписывающего музыкального лейбла Gazgolder Matrang выпустил клип на песню «Вода». Видео на три минуты погружает зрителей в мир танцев с дискоболами, атмосферу 90-х и меланхолию перед VHS-камерой.

Режиссером клипа стал художник Антон Рева, ранее сотрудничавший с Фараоном и группой «Пасош».