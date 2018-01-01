Самойлова объяснила, почему выступит на «Евровидении» без коляски

Участница песенного конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова рассказала журналистам Super о том, почему она будет находится на сцене без инвалидной коляски.

«В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску», - заявила артистка.

Она отметила, что

постановщики ее программы решили не акцентировать внимание зрителей на ней для того, чтобы все могли оценить ее вокальные данные, саму композицию и посыл, а не инвалидность певицы.

В свою очередь, клип Юлии Самойловой на песню I Won’t Break занял седьмое место по количеству просмотров на официальном YouTube-канале «Евровидения». Ролик посмотрели более 2,28 миллиона раз.

Лидером с результатом 18 миллионов просмотров стала представительница Израиля Нэтта, на победу которой ставят букмекеры.

Первый полуфинал «Евровидения-2018» пройдет 8 мая, второй, где выступит представительница Латвии Лаура Ризотто, состоится 10 мая. Финал запланирован на 12 число.