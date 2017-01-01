В Риге выступит рэпер Pharaoh

26 мая в Риге, в клубе FIRST MIR состоится большой сольный концерт рэпера Pharaoh. Известно, что в этот раз будет представлена эксклюзивная программа.

PHARAOH (настоящее имя Глеб Голубин) – российский хип-хоп исполнитель, лидер музыкального объединения DEAD DYNASTY.

Широко стал известен благодаря таким хитам, как «5 минут назад», «Дико, например», «Одним целым», «Лаллипап» «Идол» и другие. Его уникальный стиль позволил добиться совершенно нового звучания на русской рэп-сцене.

Волна популярности настигла артиста в 2017 году, когда в интернете активно стали обсуждаться клип на сингл «Дико, например».

Интерес к артисту подогрела пародия от программы «Вечерний Ургант» - «Советы грибникам».

За несколько недель фраза «Дико, например» - стала своеобразным интернет-мемом и получила популярность у молодёжи.

В февраля 2018 года на своей странице в Твиттере Pharaoh анонсировал альбом, опубликовав изображение с выцарапанным на двери слово «REDRUM».

Само изображение является кадром из культового фильма «Сияние», Стэнли Кубрика.

Надпись на двери — перевернутое слово MURDER, означающее «убийство».

Ригу PHARAOH посетит в рамках заключительной части концертного тура, в который вошли Украина, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Австрия, Молдавия, Белоруссия, Израиль, Эстония и Латвия. Заключительный концерт запланирован в Вильнюсе — столице Литвы.

Начало мероприятия в 19:00, без возрастных ограничений.

Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv