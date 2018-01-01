ТОП-5 номеров первого полуфинала «Евровидения»

8 мая в португальской столице Лиссабон состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018», в котором примут участие 19 стран, среди которых Литва и Эстония. Предлагаем вам уже сейчас оценить генеральные репетиции участников первого полуфинала на большой сцене «Евровидения», которые отличаются оригинальными композициями и яркими номерами!

Стоит отметить, что

в этом году на «Евровидении» будут представлены различные музыкальные жанры от классики до R'n'B, от фольклора до рок баллад, от соула и до попа.

Эстония

26-летняя эстонская певица Элина Нечаева, в свою очередь, поразила вокальными возможностями, исполнив композицию La Forza. Многие зрители сравнили этот номер со знаменитой арией Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент». Постановка с платьем, сливающимся со сценой заслуживает отдельного внимания.

Изначально букмекеры прогнозировали певице вторую строчку, но после первых репетиций Эстония в рейтингах опустилась ниже, впрочем, оставшись в пятерке лучших.

Чехия

Миколас Йозеф является одним из фаворитов не только букмекеров, но и многочисленных поклонников «Евровидения». 22-летний Йозеф с детства учился на актера, работал моделью, а недавно связал свою жизнь с музыкой. Зажигательную композицию Lie To Me для конкурса певец написал сам.

Накануне конкурса исполнитель получил серьезную травму спины, но выступать планирует в любом случае. Букмекеры убеждены в успехе чешского представителя не только в полуфинале, но и прогнозируют попадание Йозефа в первую пятерку лучших.

Интересно, что единственным представителем Чехии, который прошел в финал за всю историю участия страны в конкурсе, стала Габриэла Гунчикова, которая в итоговом голосовании не получила ни одного балла.

Болгария

Equinox в Болгарии называют «супергруппой», так как ее участники популярны и успешны в своих сольных проектах. Так в интернациональный коллектив, состоящий из 5 человек: трех болгарских певцов Жана Бергендорфа, Георгия Симеонова и Владо Михайлоав, а также американских исполнителей Джонни Мануэля и Трея Кэмпбелла.

На «Евровидении» группа представит песню, посвященную «любви за пределами плоти и крови», представ в эксцентричных образах.

Кипр

Эффектная гречанка албанского происхождения Элени Фурейра вместе со своей командой во время исполнения песни устраивает танцевально-огненное шоу, чем, безусловно, отличается от большинства участников. Певица начала музыкальную карьеру в 2007 году, с тех пор записала десятки синглов, шесть из которых выиграли греческую ежегодную премию MAD Video Music Awards.

Многие поклонники конкурса «Евровидение», а также музыкальные эксперты уверены, что исполнительница войдет в топ-3 финалистов, составив достойную конкуренцию Израилю.

Израиль

Главная фаворитка конкурса «Евровидения-2018» с момента появления композиции для конкурса в Сети - Нетта с песней Toy. Букмекеры однозначно присуждают ей пальму первенства, как, впрочем, и восторженные оригинальностью исполнения, видеоряда и образа певицы зрители. Некоторые эксперты заявляют, что успех израильтянки заключается в «хитовости» и «танцевальности» песни, кто-то делает ставку на «фриковость» и «нестандартный подход». Впрочем, равнодушных Нетта точно не оставляет.

Первый полуфинал можно будет смотреть в прямом эфире 8 мая в 22:00 на канале LTV, а также онлайн на портале LSM.lv.

Напомним, представительница Латвии Лаура Ризотто выступит во втором полуфинале «Евровидения» 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.

В первом полуфинале также выступят: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Беларусь, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Кипр, Финляндия, Армения, Швейцария и Ирландия.

Кроме 20 стран-участниц, прошедших полуфиналы, в супер-финале выступят также Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Великобритания.