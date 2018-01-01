ФОТО: Литва, Эстония и еще 8 стран прошли в финал «Евровидения»

В рамках первого полуфинала «Евровидения-2018» были выбраны десять лучших конкурсантов. Все они продолжат борьбу в финале проекта, который состоится 12 мая.
В ТОП-10 вошли следующие исполнители:
- Австрия- Сезар Семпсон «Nobody But You»
- Эстония- Элина Нечаева «La Forza»
- Кипр - Элени Фурейра «Fuego»
- Литва - Ева Засимаускайте «When We're Old»
- Израиль - Нетта Барзилай «Toy»
- Чехия - Миколас Йозеф «Lie to Me»
- Болгария - EQUINOX «Bones»
- Албания - Евгент Бушпепа «Mall»
- Финляндия - Саара Аалто «Monsters»
В рамках второго полуфинала, который состоится 10 мая, будут выбраны еще десять финалистов. Представительница Латвии Лаура Ризотто также сразится за место в финале с песней Funny girl.
Двадцать конкурсантов, выбранных в полуфиналах, будут бороться за победу вместе с представителями стран-хозяек. Последние появятся уже непосредственно в финале «Евровидения».