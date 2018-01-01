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ФОТО: Литва, Эстония и еще 8 стран прошли в финал «Евровидения»

korrespondent.net
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Финалистки "Евровидения-2018" Элени Фурейра (Кипр) и Нетта Барзилай (Израиль) | Фото: REUTERS/Scanpix

В рамках первого полуфинала «Евровидения-2018» были выбраны десять лучших конкурсантов. Все они продолжат борьбу в финале проекта, который состоится 12 мая.

В ТОП-10 вошли следующие исполнители:

  1. Австрия- Сезар Семпсон «Nobody But You»
  2. Эстония- Элина Нечаева «La Forza»
  3. Кипр - Элени Фурейра «Fuego»
  4. Литва - Ева Засимаускайте «When We're Old»
  5. Израиль - Нетта Барзилай «Toy»
  6. Чехия - Миколас Йозеф «Lie to Me»
  7. Болгария - EQUINOX «Bones»
  8. Албания - Евгент Бушпепа «Mall»
  9. Финляндия - Саара Аалто «Monsters»

В рамках второго полуфинала, который состоится 10 мая, будут выбраны еще десять финалистов. Представительница Латвии Лаура Ризотто также сразится за место в финале с песней Funny girl.

Двадцать конкурсантов, выбранных в полуфиналах, будут бороться за победу вместе с представителями стран-хозяек. Последние появятся уже непосредственно в финале «Евровидения».

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