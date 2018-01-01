ФОТО: Литва, Эстония и еще 8 стран прошли в финал «Евровидения»

В рамках первого полуфинала «Евровидения-2018» были выбраны десять лучших конкурсантов. Все они продолжат борьбу в финале проекта, который состоится 12 мая.

В ТОП-10 вошли следующие исполнители:

Австрия- Сезар Семпсон «Nobody But You» Эстония- Элина Нечаева «La Forza» Кипр - Элени Фурейра «Fuego» Литва - Ева Засимаускайте «When We're Old» Израиль - Нетта Барзилай «Toy» Чехия - Миколас Йозеф «Lie to Me» Болгария - EQUINOX «Bones» Албания - Евгент Бушпепа «Mall» Финляндия - Саара Аалто «Monsters»

В рамках второго полуфинала, который состоится 10 мая, будут выбраны еще десять финалистов. Представительница Латвии Лаура Ризотто также сразится за место в финале с песней Funny girl.

Двадцать конкурсантов, выбранных в полуфиналах, будут бороться за победу вместе с представителями стран-хозяек. Последние появятся уже непосредственно в финале «Евровидения».