ТОП-5 номеров второго полуфинала «Евровидения»

Стоит отметить, что

в этом году на «Евровидении» представлены различные музыкальные жанры от классики до R'n'B, от фольклора до рок баллад, от соула и до попа.

Норвегия

Скрипач и певец белорусского происхождения Александр Рыбак уже однажды принес победу Норвегии в 2009 году, исполнив композицию Fairytale на конкурсе в Москве. До прошлого года исполнитель считался рекордсменом «Евровидения» по количеству набранных баллов. В 2018 этом году Рыбак снова представляет Норвегию с подвижной композицией That's How You Write А Song.

Нидерланды

Виллем Бейкерк, выступающий под псевдонимом Уэйлон, выступит на конкурсес композицией Outlaw in 'Em. Исполнитель уже принимал участие в «Евровидении» в 2014 году вместе с Ильзе Де-Лангев составе группы The Common Linnets. Опытный музыкант популярен в своей стране, в его активе насчитывается три полноценных альбома.

Украина

Melovin, или Костя Бочаров, является победителем 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор» в Украине. В прошлом году певец году занял второе место в национальном отборе на «Евровидение», уступив только группе O.Torvald. В 2018 году жюри национального отбора единогласно поддержали кандидатуру Кости и его песню Under the Ladder, в чем их поддержали и зрители.

Словения

Словению на конкурсе представит Леа Сирк с жизнеутверждающей композицией на словенском языке Hvala, ne!. Певица уже пыталась попасть на «Евровидение» в 2009, 2010 и 2017 годах, но это ей не удалось. В этом году, наконец, удача ей улыбнулась, и она отправилась на конкурс.

Венгрия

Группа AWS представит Венгрию с песней на родном языке Viszlát nyár. Музыканты играют в жанре металкор и пост-хардкор, что не совсем типично для «Евровидения». В составе команды: Бенце Брукер, Даниэль Кекеньеш, Эрш Шиклоши, Арон Вереш, Шома Шислер. Группа пользуется популярностью в Венгрии, и уже выпустила три музыкальных альбома, а также 7 видеоклипов.

Напомним, представительница Латвии Лаура Ризотто выступит с песней Funny girl во втором полуфинале «Евровидения» под номером 14.

Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне.

Кроме 20 стран-участниц, прошедших полуфиналы, в супер-финале выступят также Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Великобритания.