ВИДЕО: Возможно, это самая эмоциональная реакция на результаты «Евровидения»

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» по итогам которого 10 стран прошли в финал. Из 19 участников путевку в заключительный тур получили только 10 стран, в числе которых оказались Литва и Эстония. На просторах Интернета можно найти немало реакций поклонников конкурса, которые болели и переживали за своих фаворитов, но видео, на котором запечатлены волнения пожилого жителя Дублина во время оглашения результатов оказалось настолько эмоциональным, что уже сейчас его посмотрели более 70 тысяч пользователей. Посмотрите и вы!

В этом году Ирландию на конкурсе представляет певец Райан О’Шонесси с композицией Together.

Один из телезрителей, отчаянно болевших за свою страну, до конца не верил в удачу Райана.

Он сокрушался по поводу успеха других участников и хватался за голову, эмоционально комментируя их выступления. Как же все закончилось? Его реакция заставит вас улыбнуться!

Как уже сообщал Русский TVNET, представительница Латвии Лаура Ризотто с песней Funny girl сразится за место в финале в четверг, 10 мая.

Певице предстоит вступить в музыкальный бой с представителями России, Дании, Сербии, Дании, Норвегии, Австралии, Молдовы, Румынии, Венгрии, Нидерландов, Мальты, Грузии, Монтенегро, Словении, Польши, Украины, Сан-Марино и Швеции.

В финал смогут пройти только 10 лучших исполнителей.

Финал «Евровидения-2018» запланирован на 12 мая.

Напомним, Лаура Ризотто является бразильско-латвийской певицей, автором песен и музыкантом.

Отец исполнительницы имеет двойное гражданство - Латвии и Бразилии, а мать родилась в Лиепае.

Первую песню Лаура написала в 11 лет, а сейчас на ее счету более 100 авторских композиций.

Карьера Ризотто началась в Рио-де-Жанейро в 15-летнем возрасте. Сейчас певица работает над третьим студийным мини-альбомом Precious Stones.