«Евровидение-2018»: букмекеры обновили список фаворитов

Девушка феерически закрыла первый полуфинал Евровидения, исполнив зажигательную композицию Fuego.

На второй позиции пока располагается представитель Норвегии Александр Рыбак с песней That's How You Write A Song.

В то же время Нетта Барзилай из Израиля, которая до этого времени лидировала, теперь располагается на третьем месте.

Также в ТОП-5 вошли участница из Литвы Ева Засимаускайте (When We’re Old) и Madame Monsieur из Франции (Mercy).