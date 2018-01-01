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«Евровидение-2018»: букмекеры обновили список фаворитов

korrespondent.net
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Элени Фурейра | Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Аналитический портал Oddschecker обновил список фаворитов Евровидения-2018, имеющих наибольшие шансы на победу. По мнению букмекеров, лидирует в списке представительница Кипра Элени Фурейра.

Девушка феерически закрыла первый полуфинал Евровидения, исполнив зажигательную композицию Fuego.

На второй позиции пока располагается представитель Норвегии Александр Рыбак с песней That's How You Write A Song.

В то же время Нетта Барзилай из Израиля, которая до этого времени лидировала, теперь располагается на третьем месте.

Также в ТОП-5 вошли участница из Литвы Ева Засимаускайте (When We’re Old) и Madame Monsieur из Франции (Mercy).

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