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Названа лучшая песня в истории

Lenta.ru
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Эд Ширан | Фото: AP/Scanpix

Слушатели радиостанции Smooth Radio составили топ из 500 лучших песен всех времен. Подборка опубликована на сайте радио.

Лидером оказалась композиция Perfect британского поп-музыканта Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Самым популярным артистом в списке стал Джордж Майкл. В рейтинг попало 20 его треков, при этом Careless Whisper и A Different Corner заняли вторую и третью строчку соответственно.

Наиболее любимыми из исполнительниц в рейтинге оказались Адель и Уитни Хьюстон.

Самой популярной группой стала ABBA: в список вошло 15 их песен, а хит Dancing Queen оказался на шестом месте.

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