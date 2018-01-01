Представительница Латвии Лаура Ризотто не прошла в финал «Евровидения-2018»

10 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел второй финал Международного песенного конкурса «Евровидение». За выход в финал сражались 18 стран-участниц, среди которых была и Латвия. Представительница нашей страны Лаура Ризотто блестяще выдержала это испытание, показав оригинальный номер и достойный уровень, но, к сожалению, не прошла в большой финал.