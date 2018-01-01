Представительница Латвии Лаура Ризотто не прошла в финал «Евровидения-2018»

10 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел второй финал Международного песенного конкурса «Евровидение». За выход в финал сражались 18 стран-участниц, среди которых была и Латвия. Представительница нашей страны Лаура Ризотто блестяще выдержала это испытание, показав оригинальный номер и достойный уровень, но, к сожалению, не прошла в большой финал.
В финал прошли представители 10 стран:
Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong
Дания: Rasmussen - Higher Ground
Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Напомним, финал конкурса «Евровидение - 2018» состоится в субботу, 12 мая.
Кроме двадцати участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, в нем выступят представители стран «Большой пятерки» и участник от страны-хозяйки. Все они прошли в финал конкурса автоматически.