Маркус Рива откроет шоу всемирно известной поп-дивы Риты Оры

Артист высоко оценил данное предложение и уже приступил к подготовке своего выступления.

«За творчеством Риты Оры слежу уже давно, с начала её музыкальной карьеры.

Она – эталон современной поп-дивы – уверенная, сексапильная и с множеством хитов на своём счету. Уже давно ждал её приезда к нам в Латвию и вот это уже произойдёт 4 августа! Поэтому вдвойне приятно, что менеджмент Риты выбрал меня, для меня честь «разогревать» её концерт», -

поделился Маркус Рива.

Последние несколько лет Маркус Рива работает не только в Латвии, но и за рубежом. выпуская песни и клипы на русском, латышском, английском и украинском языках.

Песни и клипы «Красива сильно», «Ты влюблена», «With You», «Не зови», «This Time», «Куда ночь заведёт» и т.д. уверенно ротируются на многих радиостанциях и музыкальных ТВ по всему миру (к примеру, MTV Russia, ТНТ Music, RU TV Russia, Moldova, Belarus, Muzzone TV Kazahstan, M1 Ukraine и т.д.).

Недавно изданная дуэтная песня с украинской певицей Мятой «Не Відпускай» уже несколько недель держится на первом месте в главном музыкальном топе Украины.

На протяжении 4 лет Маркус выступает как певец и DJ в самых респектабельных местах в России, Украины, Р.Беларусь, США и Европы.

В прошлом году Маркус предстал перед телезрителями в роли ведущего в всемирно известном шоу талантов «Х Faktors», которое впервые запустилось в Латвии. И сейчас в составе жюри отборочного тура посещает латвийские города в поисках новых талантов для второго сезона шоу, которое начнётся уже в сентябре.

Рита Ора — популярная британская певица и актриса, албанского происхождения, наставником и продюссером которой является Jay-Z. Первые сольные синглы «R.I.P.» и «How We Do (Party)» сразу же заняли лидирующие позиции в главном чарте Великобритании, а дебютный альбом, выпущенный в 2012 году, включает в себя работу с такими именитыми исполнителями, как Will.I.Am и Kanye West.

Помимо музыкальной деятельности, Рита Ора принимает участие в съемках крупнобюджетных фильмов, таких как «Форсаж 6» и «50 оттенков серого», а также несколько сезонов подряд была в составе жюри ТВ шоу «The X Factor».

Рита Ора порадует своих поклонников впечатляющей шоу программой, исполнив свои хиты: «Anywhere», «For you», «Body on me», «I will never let you down», «Poison», «R.I.P», «Coming home», «How we do», «Shine ya light» и многие другие популярные композиции.