В Риге пройдет «Dance Like a Star» – светский гала-вечер в формате Dinner Dance

25 мая в 19:00 в концертном холле Studio 69 (Рига, Terbatas 73) пройдет мероприя-тие в популярном европейском формате Dinner Dance – светский вечер с ужином, развлекательным шоу и танцевальной программой.

Организаторы гала-вечера «Dance Like a Star» (Танцуй, как звезда) подготовили для гостей яркую и зрелищную шоу-программу: на главной сцене мероприятия пройдут показательные выступления мировых звёзд спортивных бальных танцев, профессиональные танцоры исполнят номера из мюзикла «Мулен Руж», а также со специально подготовленным музыкальным сюрпризом выступит певица и патронесса «Рижского бала» Натали Тумшевиц.

Особым событием вечера станет первая церемония DanceMagicAward – торжественное награждение лучших танцоров Латвии.

В танцевальной части вечера гости смогут принять непосредственное участие - во время музыкальных пауз на танцполе в живом исполнении прозвучат самые известные композиции Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и Билли Холидей.

Ведущими гала-вечера «Dance Like a Star» станут многократная чемпионка Латвии по спортивным танцам и победительница шоу «Танцуй со звездой» Александра Курусова и известный шоумен Роберто Мелони.

Торжественным поводом для проведения мероприятия послужило празднование первой годовщины с момента основания рижской танцевальной студии «Dance Magic».

Студия является неизменным партнером ежегодного «Рижского бала», который проходит в Доме Черноголовых, а также организатором проекта «Dance Like a Star» – индивидуального обучения танцам в формате Pro-Am, где во время занятий ученик становится в пару с профессиональным педагогом.

Владелец студии «Dance Magic» и организатор вечера Вячеслав Вишняков является лауреатом многочисленных международных конкурсов по бальным танцам и знаком латвийской публике как художественный руководитель «Рижского бала», а также как соучредитель международного фестиваля категории Pro-Am «Riga Dance Festival».

«У нашей команды накоплен большой опыт в организации как профессиональных спортивных, так и светских танцевальных событий.

Мы посещаем балы, фестивали и другие значимые мероприятия наших зарубежных коллег, где черпаем вдохновение и знания для того, чтобы интегрировать мировые тренды развлекательной индустрии в нашу столицу, удивлять рижскую публику и развивать танцевальные традиции» –

рассказал организатор «Dance Like a Star» Вячеслав Вишняков.

Билеты на гала-вечер можно приобрести на сайте Bilešu Serviss.