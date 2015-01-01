Китай лишили «Евровидения» за цензуру однополой любви

Во время трансляции песенного конкурса китайская видеостриминговая платформа вырезала номер ирландца с танцевальным номером двух мужчин.

Европейский вещательный союз (EBU) разорвал договор с китайской компанией Mango TV, транслировавшей «Евровидение» с 2015 года. Причиной стала цензура, которой подвергся номер ирландского конкурсанта с перформансом об однополой любви. Об этом пишет The Guardian.

Помимо того, что не был показан номер ирландца китайским вещателем, также была закрашена вся ЛГБТ-атрибутика.

В итоге представители Европейского вещательного союза приняли решение лишить Mango TV права транслировать конкурс.

Это означает, что финал «Евровидения» на территории Китая уже не покажут.

Ирландский конкурсант Райан О'Шонесси одобрил решение EBU относительно Китая.